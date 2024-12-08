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За допомогою мін, дронів, артилерії і танків ЗСУ розбили 90 російських машин на 6-ти кв км Курська – Forbes

08 грудня 2024, 14:39
За допомогою мін, дронів, артилерії і танків ЗСУ розбили 90 російських машин на 6-ти кв км Курська – Forbes
iakursk.ru
А тривалий контрнаступ росії гальмується.

Ділянка Курщини площею приблизно 10 квадратних км стала кладовищем для російської техніки, що є передвісником катастрофи, яка наближається для кремля, адже його наступ на Україну починає слабшати. 

Про це інформує американський діловий журнал Forbes.

Оператор БпЛА бригади морської піхоти України Крігсфоршер підрахував близько 90 знищених і покинутих російських транспортних засобів лише на своїй ділянці площею приблизно 5 кв км.

Це техніка на цілу бригаду, натомість українські втрати на цьому ж відрізку були значно меншими до 20 одиниць.

Видання пише, що співвідношення втрат на користь України 4:1 не є чимось незвичайним. 

Фактично, це лише трохи вище, ніж загальне співвідношення втрат 3:1 за всю війну: 14 500 знищених російських машин проти 5 200 українських.

Через рік після того, як контрнаступ України влітку 2023 року припинився, а армія рф розпочала свій новий наступ, Курськ став епіцентром бойових дій, хоча запеклі бої продовжуються також у районах Часового Яру, Торецька, Вовчанська, Курахового, Вугледара та інших міст і селищ на сході України.

Президент рфп утін дав своїй армії час до лютого для витіснення сил ЗСУ з Курщини, і не без причини, адже російський режим очікує, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа 20 січня відкриє нову і нестабільну еру у відносинах США з Україною.

Найближчі радники Трампа відкрито зневажали Україну, але коли український президент Володимир Зеленський підкреслив незалежність України у своєму пості в соцмережах 16 листопада, мільярдер Ілон Маск висміяв Зеленського за його "почуття гумору".

Проте, щоб не сталося після 20 січня, путін намагається повного контролю над російською територією, коли змінюється політична ситуація і саме тому кремль зібрав 60 000 російських і північнокорейських військ та найкращі зразки важкого озброєння в Курській області - і почав кидати їх у наступ.

Перша хвиля російських атак зіткнулася з українськими мінами, безпілотниками, танками та артилерією поблизу села Зелений Шлях. До кінця листопада атаки сповільнилися, але лише для того, щоб підрозділи могли отримати підкріплення.

"Це лише розминка перед шоу", - казав Крігсфоршер.

Друга хвиля атак почалася з суботи і також була невдалою. Команда операторів БПЛА Крігсфоршера заявила, що підбила 10 російських машин.

Людські втрати були настільки ж значними. Щодня росіяни втрачали від 1200 до 2000 військових убитими та пораненими, що значно перевищує мобілізацію приблизно 30 000 військових щомісяця. 

Без північнокорейських підкріплень російська армія скорочувалася б на тисячі осіб щотижня.

"Особисто я вважаю ці успіхи здебільшого провалом російської армії. Те, як Росія використовує свої сили, є нежиттєздатним", - написав аналітик Ендрю Перпетуа.

Проте складно передбачити, коли і як російські польові армії в Курську та на сході України зазнають краху, очевидно, що вони рухаються до цього.

Якщо щось і може змінити ситуацію на користь рф, то це буде припинення допомоги США Україні. Київ намагається збільшити набір військових, зміцнити оборону, реформувати командні структури та розширити виробництво озброєнь.

Попри ці труднощі, українці мають привід для оптимізму. 

Західна допомога може продовжувати надходити, хоча й за нових умов. Тим часом росіяни продовжують втрачати ресурси, які вони вже не здатні відновити.

 
війна в УкраїніКурська область

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