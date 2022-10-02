Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

За два дні роботи "Дія.Сіті" отримала понад 40 заяв на вступ

Під час презентації "Дія.Сіті" першу заявку подала українська продуктова компанія Reface
З моменту запуску "Дія.Сіті" 8 лютого заявки на вступ до спецрежиму подали вже 44 компанії.
За два дні роботи "Дія.Сіті" отримала понад 40 заяв на вступ Фото: ITC.ua

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначає Економічна правда.

Він зазначив, що під час презентації "Дія.Сіті" першу заявку подала українська продуктова компанія Reface.

Друга заявка надійшла від компанії Roosh, яка створює та розвиває продукти на базі штучного інтелекту.

У ході презентації операційний менеджер британської Revolut Дмитро Стрельчук також заявив, що компанія буде серед перших резидентів Дія.City. Серед тих, хто першим долучиться до режиму, буде також компанія SoftServe.

Нагадаємо, що з 8 лютого в Україні починає працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 02 2022 17:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

На Бога надійся, а сам відкладай. Як працює перший в Україні церковний пенсійний фонд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.