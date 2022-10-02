За два дні роботи "Дія.Сіті" отримала понад 40 заяв на вступ Під час презентації "Дія.Сіті" першу заявку подала українська продуктова компанія Reface

З моменту запуску "Дія.Сіті" 8 лютого заявки на вступ до спецрежиму подали вже 44 компанії.

Фото: ITC.ua

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зазначає Економічна правда. Він зазначив, що під час презентації "Дія.Сіті" першу заявку подала українська продуктова компанія Reface. Друга заявка надійшла від компанії Roosh, яка створює та розвиває продукти на базі штучного інтелекту. У ході презентації операційний менеджер британської Revolut Дмитро Стрельчук також заявив, що компанія буде серед перших резидентів Дія.City. Серед тих, хто першим долучиться до режиму, буде також компанія SoftServe. Нагадаємо, що з 8 лютого в Україні починає працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.

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