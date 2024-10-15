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За два місяці ворог захопив більше території України, ніж за весь 2023 рік – аналітики

15 жовтня 2024, 21:55
За два місяці ворог захопив більше території України, ніж за весь 2023 рік – аналітики
Фото: з вільного доступу
Аналітики назвали дві основні причини, які спричинили таку ситуацію.
Окупанти активно просуваються на фронті і за серпень-вересень вони захопили у 5,5 разів більше території, ніж за весь 2023 рік.
 
Про це пишуть аналітики проєкту UA War Infographics.
 
Вони зазначили, що за перші півроку окупанти могли захоплювати максимум по 200 кв км на місяць. Але вже в серпні ця цифра становила вже 351 захоплений кв км, а у вересні - 468 кв км.
 
Аналітики зауважили, що головними причинами цього є дефіцит зброї у ЗСУ та зміна тактики російських окупантів. Зокрема, у штурмах ворог почав масово використовувати багі та мотоцикли.
 
Аналитикавійна в Україніросія окупанти

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