За два роки в українських тюрмах не буде тортур завдяки технологіям - міністр юстиції

За його словами, деякі заяви про катування можуть бути пов’язані саме з протистоянням кримінального світу та адміністрацій тюрем

Міністр Юстиції Денис Малюська заявив, що за два роки технології забезпечать відсутність катувань в українських тюрмах.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", зазначає "Громадське".

Малюська пояснив, що тюрми умовно поділяються на "чорні", які контролюються криміналітетом, та "червоні", контрольовані адміністрацією. За його словами, деякі заяви про катування можуть бути пов’язані саме з протистоянням кримінального світу та адміністрацій тюрем.

"Часто те, що виливається в медіа, наприклад, як нерозумний бунт злочинців, іноді насправді це не так. До них дійсно погане ставлення, їх дійсно погано годують або у них складні умови. Те ж саме і зворотно відбувається. Якщо засуджені кричать, що їх катують, іноді це може бути не тому, що їх реально катують, а тому, що вони хочуть змінити владу в колонії", - розповів міністр.

За даними Малюськи, в Олексіївській колонії у Харкові були випадки знущань та катувань, але в ній є "елемент провокації", бо колонія - одна з "червоних".

"Ми маємо справу не з янголятками, а зі злочинцями. Злочинці, повірте, не зовсім ті люди, які будуть завжди боротися за добро і говорити правду. Це не змінює того факту, що у нас катування є", - додав Малюська.

Міністр зазначив, що серед працівників колонії бувають і "садисти, які задовольняють свої психологічні потреби, перебуваючи у тюрмах". Для протидії їм він планує застосувати бодікамери на додачу до відеоспостереження, бо останні не записують розмови і їх можуть вимкнути з "технічних причин".

"Вже зараз більшість тюрем обладнані системою відеоспостереження... Часто зрозуміти, що врешті-решт відбувається внаслідок відеоспостереження, не так вже й просто. Іноді це спостереження вимикається типу з "технічних причин". Існують проблеми. Але зараз вже технологічні засоби є настільки гарні, що я можу з впевненістю сказати, що роки за два технології забезпечать нам відсутність катувань", - наголосив Малюська.

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