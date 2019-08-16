За дві доби на Донбасі загинуло 4 військових, хоча офіційно повідомили тільки про одного
"Я вже не можу дібрати слова... Попко Олексій, 74-й розвідбат, загинув. Залишилися без сина батько і мати, без люблячого чоловіка і батька жінка і маленька дочка. Співчуття родині... Героям Слава! Про час і місце поховання Олексія повідомимо пізніше", - повідомила депутатка Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова на своїй сторінці у Facebook.
Окрім того, за даними "Цензора", в ніч з 14 на 15 серпня в районі населеного пункту Золоте Луганської області від вогнепального осколкового поранення, не сумісного з життям, загинув Василь Володимирович Євстегнєєв, 1980 року народження, солдат, командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади, житель села Дорожинка Вільшанського району Кіровоградської області .
Голова Маневицької РДА Андрей Линдюк у Facebook повідомив про загибель військового на ім'я Олександр Колбун із Чернівецької області.
"Позавчора [14 серпня] пізно ввечері отримали інформацію, що в зоні ООС загинув наш земляк, житель с. Волчицьк Олександр Колбун. На жаль, інформація підтвердилася. 20-річний юнак, у якого було досить непросте дитинство, загинув, виконуючи громадянський і військовий обов'язок у Луганській області. Співчуваю всім рідним, близьким і знайомим Олександра", - йдеться у Facebook.
Окрім того, за непідтвердженими даними, цього ж дня загинув військовий Костянтин Гаврик із Токмака Запорізької області, який служив у 72-й окремій мехбригаді.
Нагадаємо, що волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InfoNapalm заявили про заниження кількості обстрілів в зоні ООС в звітах українських військових на 30-80%.
10 серпня біля Зайцевого загинув військовослужбовець полку Національної гвардії "Азов" Роман Романенко, тіло якого вдалося забрати через три доби у зв'язку з обстрілами бойовиків. Це був сьомий загиблий воїн від початку "хлібного перемир'я".
Увечері 12 серпня в лікарні Дніпра помер військовослужбовець ЗСУ Дмитро Дашковець, якого було важко поранено в районі Широкиного.
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