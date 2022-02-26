За дві доби війни війська РФ втратили 14 літаків, 8 вертольотів

За дві доби війни російські війська втратили, крім 14 літаків різних типів та 8 вертольотів, сотні одиниць іншої техніки.

Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, пише "Інтерфакс-Україна".

"Загалом, за дві доби війни російські окупаційні війська втратили 14 літаків різних типів, вісім вертольотів, 102 танки, 536 бойових броньованих машин, 15 гармат, ЗРК БУК-М1, десятки безпілотних авіаційних комплексів", - ідеться у зверненні, розміщеному на сторінці Верховної Ради в Telegram у суботу.

Він зазначив, що російські війська ведуть підлу наступальну загарбницьку війну на нашій рідній землі, застосовують проти Збройних сил та мирних жителів балістичні ракети дальньої дії, оперативно-тактичні комплекси та оперативно-тактичну авіацію.

"З перших хвилин масштабного нападу Росії Повітряні Сили Збройних Сил України першими прийняли на себе масовані ракетні удари окупаційних військ. Адже першочерговою ціллю ворога було знищення об’єктів системи протиповітряної оборони держави. Проте ми встояли, витримали удари противника! Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки та гелікоптери противника, збиваючи в небі крилаті ракети. А це десятки, сотні врятованих життів!" - наголосив Олещук.

За його словами, щогодини Повітряні сили завдають нищівних втрат ворогові.

"Тільки протягом першої доби нападу РФ у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27. Хочу відзначити мужність і героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля бомбардувальники Су-24М, розвідник 24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм", - поінформував він.

Командувач зазначив, що в суботу вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БПЛА, крилатих ракет, живої сили ворога.

"Стійкість та мужність проявили військовослужбовці підрозділів радіотехнічних військ під час відбиття атак російських диверсійних груп. Особовий склад окремого радіолокаційного взводу, незважаючи на значні втрати серед військовослужбовців, утримав позицію та вийшов у визначений район. Підрозділи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького в короткий термін та з незначними втратами військової техніки й озброєння зуміли передислокуватися у визначений район та розпочали виконання бойових завдань", - додав він.

Олещук повідомив, що у суботу угруповання Повітряних сил продовжує ведення бойових дій, самовіддано відбиває повітряні удари противника та веде постійну повітряну розвідку. За його словами, у стрій авіації Повітряних сил повертаються десятки досвідчених військових льотчиків - від капітана до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас.

"Свій досвід та професійні навички вони демонструють під час виконання складних завдань, зокрема в небі над столицею нашої України", - додав він.

Командувач зазначив, що, на жаль, внаслідок бойових дій агресора Повітряні сили зазнали непоправних втрат.

"Ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю загиблих Героїв та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. З вірою у Перемогу, з вірою у святість справи, з вірою в Український народ, ми будемо звільняти рідну землю від російського агресора. Зробимо йому вогняну дорогу в пекло!", - заявив Олещук.

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