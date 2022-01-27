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За фактом розстрілу п'ятьох людей на "Південмаші" відкрито кримінальне провадження

За інформацією ДБР, військовослужбовець зі зброєю та патронами, який відкрив вогонь по товаришах зі служби, втік із місця події
За фактом розстрілу військовослужбовцем Нацгвардії чотирьох військовослужбовців та одного цивільного на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі відкрито кримінальне провадження.
За фактом розстрілу п Фото: president.gov.ua

 Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР), пише Інтерфакс-Україна.

"Близько 4 години ранку 27 січня 2022 року до Дніпровського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, відкрито вогонь з автоматичної зброї по військовослужбовцях… У результаті п'ятеро осіб загинули, серед них одна цивільна, ще п'ятеро – отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні ДБР, розміщеному на сайті відомства.

За інформацією ДБР, військовослужбовець зі зброєю та патронами, який відкрив вогонь по товаришах зі служби, втік із місця події.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження", - інформують у бюро.

У пресслужбі також повідомили, що серед загиблих - четверо військовослужбовців та одна цивільна людина.

У повідомленні ДБР наголошується, що на місце події одразу виїхали оперативно-слідча група на чолі з керівництвом теруправління ДБР у Полтаві, яка поширює свою діяльність на територію Дніпра, та група на чолі з керівництвом Головного слідчого управління ДБР.

"Під час попереднього огляду місця події встановлено, що один із військовослужбовців Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах зі служби... Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюють", - ідеться в повідомленні.

У бюро також повідомили, що ДБР детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об'єкту відповідальними посадовими особами.

Державне бюро розслідувань закликає жителів Дніпра та району бути уважними та обачними і про будь-яких підозрілих осіб повідомляти до правоохоронних органів.

У повідомленні значиться і номер "гарячої лінії" теруправління ДБР у Полтаві: 0 800 350 352.

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27 01 2022 10:30
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