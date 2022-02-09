За місяць з портів Одещини вивезли 1, 7 млн тонн агропродукції

Всього упродовж серпня з розблокованих портів вийшло 68 суден до 18 країн

За перший місяць дії "зернової ініціативи" з портів Одеської області вивезли понад 1,7 млн тонн агропродукції. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"З 1 серпня, коли стартувала реалізація "зернової ініціативи", з портів Одеса, Чорноморськ та Південний відправлено 1,72 млн тонн агропродукції. Всього протягом серпня з розблокованих портів вийшло 68 суден, порти призначення яких розташовані в 18 країнах світу", йдеться у повідомленні.

За аналогічний період через Дунайські порти експортовано майже 1,6 млн тонн, залізницею – приблизно млн тонн, а автотранспортом - понад 600 тис. тонн.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".