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За місяць з портів Одещини вивезли 1, 7 млн тонн агропродукції

Ольга
Матарикіна
Всього упродовж серпня з розблокованих портів вийшло 68 суден до 18 країн
За місяць з портів Одещини вивезли 1, 7 млн тонн агропродукції Фото: з вільного доступу
За перший місяць дії "зернової ініціативи" з портів Одеської області вивезли понад 1,7 млн тонн агропродукції. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України у Facebook.
 
"З 1 серпня, коли стартувала реалізація "зернової ініціативи", з портів Одеса, Чорноморськ та Південний відправлено 1,72 млн тонн агропродукції. Всього протягом серпня з розблокованих портів вийшло 68 суден, порти призначення яких розташовані в 18 країнах світу", йдеться у повідомленні.
 
За аналогічний період через Дунайські порти експортовано майже 1,6 млн тонн, залізницею – приблизно млн тонн, а автотранспортом - понад 600 тис. тонн.
 
 
Нагадаємо, 22 липня 2022 року в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
 
Раніше повідомлялося, що за серпень Україна експортувала 4,5 млн тон аграрної продукції.
 
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02 09 2022 12:46
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