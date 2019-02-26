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За минулу добу на Донбасі загинув один боєць ЗСУ, ще один - поранений

За даними розвідки, 25 лютого двох окупантів знищено та трьох поранено
25 лютого російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру, витративши 85 снарядів та мін.
За минулу добу на Донбасі загинув один боєць ЗСУ, ще один - поранений Фото: ООС

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти двічі обстріляли позиції наших захисників: з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ; з мінометів калібру 120 мм – поблизу села ВОДЯНЕ", - інформує прес-центр ООС.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив п'ять обстрілів: з гранатометів різних систем – у районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ; з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу селища міського типу НОВОТОШКІВСЬКЕ; зі стрілецької зброї – у районі населених пунктів ХУТІР ВІЛЬНИЙ, НОВООЛЕКСАНДРІВКА та НОВГОРОДСЬКЕ", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями.

За даними розвідки, 25 лютого двох окупантів знищено та трьох поранено. Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо, що 24 лютого бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. 1 український військовий загинув, 2 отримали поранення.

 

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26 02 2019 08:25
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