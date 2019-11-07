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За новим виборчим кодексом у партійних списках має бути 30 % жінок, - Ірина Геращенко

"Надзвичайно важливе нововведення у цьому виборчому кодексі - зафіксовано виборчу квоту - гендерну"
Новий виборчий кодекс фіксує гендерні квоти у партійних списках. У них має бути мінімум 30 відсотків жінок.
За новим виборчим кодексом у партійних списках має бути 30 % жінок, - Ірина Геращенко Ірина Геращенко. Фото: ukrinform.ru

"Надзвичайно важливе нововведення у цьому виборчому кодексі - зафіксовано виборчу квоту - гендерну - на рівні 30 відсотків", - сказала Геращенко, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс (законопроект №3112-1) у другому читанні та в цілому.

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11 07 2019 17:51
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