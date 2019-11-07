ПОЛІТИКА НОВИНИНовий виборчий кодекс фіксує гендерні квоти у партійних списках. У них має бути мінімум 30 відсотків жінок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За новим виборчим кодексом у партійних списках має бути 30 % жінок, - Ірина Геращенко
"Надзвичайно важливе нововведення у цьому виборчому кодексі - зафіксовано виборчу квоту - гендерну"
Ірина Геращенко. Фото: ukrinform.ru
"Надзвичайно важливе нововведення у цьому виборчому кодексі - зафіксовано виборчу квоту - гендерну - на рівні 30 відсотків", - сказала Геращенко, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс (законопроект №3112-1) у другому читанні та в цілому.
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11 07 2019 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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