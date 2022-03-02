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За останній рік у половини українців погіршилось матеріальне становище - опитування

11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% - пандемію коронавірусу
52,8% опитаних українців кажуть, що за останній рік матеріальне становище їх родини погіршилося, у 38,5% - не змінилось, лише у 7,8% - покращилось.
За останній рік у половини українців погіршилось матеріальне становище - опитування Фото: gettyimages.com

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомляє Економічна правда.

При цьому, 52,9% опитаних вважають, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що президент і уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем.

Лише 8,4% опитаних вважають, що президент і уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%).

Фото: Економічна правда

11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% - пандемію коронавірусу.

Фото: Економічна правда

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). 

Опитали 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Нагадаємо, що доходи у сумі понад мільйон гривень в Україні задекларувала 8 451 людина. Один мешканець Києва відзвітував про дохід у понад мільярд гривень. 

 

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03 02 2022 13:56
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