За останній рік у половини українців погіршилось матеріальне становище - опитування
Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомляє Економічна правда.
При цьому, 52,9% опитаних вважають, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем.
Третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що президент і уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем.
Лише 8,4% опитаних вважають, що президент і уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.
Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%).
Фото: Економічна правда
11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% - пандемію коронавірусу.
Фото: Економічна правда
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування).
Опитали 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.
Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".
Нагадаємо, що доходи у сумі понад мільйон гривень в Україні задекларувала 8 451 людина. Один мешканець Києва відзвітував про дохід у понад мільярд гривень.
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