За останній рік у половини українців погіршилось матеріальне становище - опитування

52,8% опитаних українців кажуть, що за останній рік матеріальне становище їх родини погіршилося, у 38,5% - не змінилось, лише у 7,8% - покращилось.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомляє Економічна правда.

При цьому, 52,9% опитаних вважають, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що президент і уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем.

Лише 8,4% опитаних вважають, що президент і уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%).

Фото: Економічна правда

11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% - пандемію коронавірусу.

Фото: Економічна правда