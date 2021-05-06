За перші п’ять місяців року український експорт збільшився на більш ніж 25% Сприятлива зовнішня кон’юнктура, а також розширення географії експорту через підтримку українського бізнесу дали такий чудовий результат

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що а перші п’ять місяців цього року український експорт збільшився на більш ніж 25%, або майже на 5 млрд доларів.

Фото: з вільних джерел

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