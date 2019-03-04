За перші три місяці 2019 в Україні збудували більше "зелених" електростанцій, ніж за весь минули рік

У першому кварталі 2019 року в Україні ввели в експлуатацію електростанцій, що генерують електроенергію з відновлювальних джерел, загальна потужність яких складає 862 мегавати. Це більше, ніж за весь 2018 рік.

Загалом, у 2018 році в експлуатацію ввели 848 мегаваті "зелених електростанцій", що на 14 мегаватів менше, ніж за перші 3 місяці 2019 року, повідомляють у Державному фонді енергоефективності.

Найбільше від початку року запустили сонячних електростанцій - на 648 мегаватів. Вітрових електростанцій збудували на 173 мегавати. Решта введених в експлуатацію "зелених" електростанцій - біогазові та малі ГЕС.

У Фонді енергоефективності підрахували, що від початку року в альтернативну енергетику України надійшло 730 мільйонів євро інвестицій.