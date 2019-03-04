Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

За перші три місяці 2019 в Україні збудували більше "зелених" електростанцій, ніж за весь минули рік

Найбільше запустили сонячних електростанцій
У першому кварталі 2019 року в Україні ввели в експлуатацію електростанцій, що генерують електроенергію з відновлювальних джерел, загальна потужність яких складає 862 мегавати. Це більше, ніж за весь 2018 рік.
За перші три місяці 2019 в Україні збудували більше "зелених" електростанцій, ніж за весь минули рік

Загалом, у 2018 році в експлуатацію ввели 848 мегаваті "зелених електростанцій", що на 14 мегаватів менше, ніж за перші 3 місяці 2019 року,  повідомляють у Державному фонді енергоефективності.

Найбільше від початку року запустили сонячних електростанцій - на 648 мегаватів. Вітрових електростанцій збудували на 173 мегавати. Решта введених в експлуатацію "зелених" електростанцій - біогазові та малі ГЕС.

У Фонді енергоефективності підрахували, що від початку року в альтернативну енергетику України надійшло 730 мільйонів євро інвестицій.

Нагадаємо, що загалом сонячні панелі встановили на дахах будинків близько 7,5 тисяч сімей. У 2017 році таких сімей було на 4,5 тисяч менше.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2019 17:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.