БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ першому кварталі 2019 року в Україні ввели в експлуатацію електростанцій, що генерують електроенергію з відновлювальних джерел, загальна потужність яких складає 862 мегавати. Це більше, ніж за весь 2018 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За перші три місяці 2019 в Україні збудували більше "зелених" електростанцій, ніж за весь минули рік
Найбільше запустили сонячних електростанцій
Загалом, у 2018 році в експлуатацію ввели 848 мегаваті "зелених електростанцій", що на 14 мегаватів менше, ніж за перші 3 місяці 2019 року, повідомляють у Державному фонді енергоефективності.
Найбільше від початку року запустили сонячних електростанцій - на 648 мегаватів. Вітрових електростанцій збудували на 173 мегавати. Решта введених в експлуатацію "зелених" електростанцій - біогазові та малі ГЕС.
У Фонді енергоефективності підрахували, що від початку року в альтернативну енергетику України надійшло 730 мільйонів євро інвестицій.
Нагадаємо, що загалом сонячні панелі встановили на дахах будинків близько 7,5 тисяч сімей. У 2017 році таких сімей було на 4,5 тисяч менше.
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03 04 2019 17:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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