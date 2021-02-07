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За перший день роботи ринку землі уклали тільки три угоди,яких раніше б не могло бути через дію мораторію

Статистика по операціях з купівлі-продажу землі після зняття мораторію не відрізняється від аналогічної статистки під час його дії
Протягом 1 липня, від початку дії ринку землі в Україні, уклали загалом 61 угоду з купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення. І лише 3 з них не могло б відбутись, поки діяв мораторій.
За перший день роботи ринку землі уклали тільки три угоди,яких раніше б не могло бути через дію мораторію Фото: agropolit.com

Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко під час свого виступу у Верховній Раді 2 червня, повідомляє "Громадське" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він відзначив, що статистика по операціях з купівлі-продажу землі після зняття мораторію не відрізняється від аналогічної статистки під час його дії. Він посилається на дані Держреєстру майнових прав на нерухомості.

"Тобто на всю країну у нас відбулися три угоди підмораторних земель сільськогосподарського призначення", - сказав міністр.

Уточнив, що протягом 1 липня в Україні були відчужені 40 земельних ділянок, які не підпадали під мораторій, оскільки на них були оформлені документи на право володіння і право власності.

Лещенко також нагадав, що з 1 липня почав роботу портал моніторингу земель з даними про площу і вартості відчужуваних ділянок, а також інформацією про їх власників.

Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року набуває чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який скасовує дію мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

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02 07 2021 15:35
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