ПОЛІТИКА НОВИНИЗазначимо, що на президентських виборах у закордонних виборчих дільницях лідирував Петро Порошенко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За підрахунками усіх протоколів із закордонних дільниць перемогла партія Порошенка
Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів зі 102 закордонних дільниць: перемогу серед українців за кордоном здобула партія "Європейська Солідарність"
Фото: EPA
Про це свідчать дані ЦВК, йдеться у "Громадське".
Так, за кордоном партію "Європейська солідарність" на позачергових парламентських виборах підтримали 29,5% виборців; партію "Слуга народу" — 28,1%; "Голос" — 19,6%; партію Шарія — 4,4%; ВО "Свобода" — 4,2%; "Опозиційну платформу – За життя" — 3,6%; "Силу і честь" — 3,0%; "Батьківщину" — 2,0%.
Усі інші партії отримали менш як 2% голосів виборців.Нагадаємо, підсумкова явка на виборах після підрахунку даних 197 зі 199 округів не перевищує 50%.
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