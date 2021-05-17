За пів року споживачам за неякісні товари і послуги повернули більше 7 мільйонів
Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, підбиваючи підсумки роботи нової команди за 6 місяців, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Урядовий портал.
Зазначається, що за пів року до відомства надійшло 13,4 тис пропозицій, заяв та скарг споживачів - це на три тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Близько половини з усіх звернень стосувалися якості надання послуг. На другому місці - звернення щодо якості непродовольчих товарів. На третьому - звернення щодо придбання товарів через інтернет. Інші звернення стосувалися якості продовольчих товарів.
За підсумками звернень Держпродспоживслужба перевірила 2929 підприємств споживачів та виявила 821 порушення. З усіх звернень, що надійшли до Держпродспоживслужби за цей час, задоволено 7035. За минулий аналогічний період таких звернень було 5034", - йдеться у повідомленні.
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