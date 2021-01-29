За пів століття популяція акул і скатів скоротилася на 70%, під загрозою зникнення перебувають 24 види

З 1970 по 2018 рік популяція акул і скатів зменшилася на 71,1 відсотка. Причиною цього, зокрема, став надмірний вилов риби за останні 50 років.

Про це повідомляє "Громадське з посиланням на телеканал CNN.

За даними вчених, із 31 виду океанічних акул і скатів 24 зараз перебувають під загрозою зникнення. Також серед причин негативної тенденції називають антропогенні порушення і зміни клімату.

Фото з Twitter @AFP

"Це загальносвітовий показник, результати - очевидні. Якщо ми нічого не зробимо, буде занадто пізно. Ситуація набагато гірша, ніж в інших популяцій тварин, дані про яких ми вивчали", - заявив біолог з університету Саймона Фрезера і співавтор дослідження Нік Дулві.

Дослідники попереджають, що чинні втрати можуть бути ще більшими через неповні дані щодо деяких найбільш постраждалих регіонів. Щоб запобігти ще більшому скороченню популяції, необхідно ввести термінові заборони й науково обґрунтовані попереджувальні обмеження на вилов, вважають вчені. В іншому випадку ці види можуть повністю зникнути.

Навіщо виловлюють акул?

Це роблять заради м'яса, плавників, зябрових пластин і печінкового жиру - пік полювання на акулу припадав на початок 2000-х, тоді щорічно вбивали від 63 до 273 мільйонів особин.

В Азії акулячий плавник - цінний інгредієнт для супу, що вважається символом статусу на обідах і банкетах. За даними вчених, в Гонконзі - "найбільшому у світі центрі торгівлі акулами" - імпорт акулячих плавників з 1960 року збільшився вдвічі.

Водночас вчені відзначають, що свою популяцію зараз відновлює біла акула, чисельність якої різко скоротилася в XX столітті, й акула-молот. Певною мірою цьому сприяють обмеження на вилов риби, який вводять країни.

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