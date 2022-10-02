За програмою "Доступна іпотека" надали 1,4 мільярда кредитів
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Міністерстві фінансів.
"Станом на 10 лютого поточного року уповноваженими банками з виконання Державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 1642 кредитних договорів на загальну суму 1,407 млрд грн як на первинному (20,5%), так і вторинному (відповідно - 79,5%) ринках", - йдеться в повідомленні.
Загалом до уповноважених банків надійшло 2242 заявок на участь у програмі на загальну суму 1,93 млрд грн, з яких 21,2% становить первинний ринок і 78,8% - вторинний.
У Програмі задіяно 25 регіонів, у тому числі м. Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були: Київська обл. (31,29 %), м. Київ (28,86 %), Львівська обл. (6,77 %), Харківська обл. (5,53 %) та Волинська обл. (3,76 %).
На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 22 уповноважених банків.
Нагадаємо, що Нацбанк розширив можливості для кредитування бізнесу й іпотеки
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Австралія виділить $700 мільйонів для порятунку Великого Бар'єрного рифу
- ФОТО СБУ заблокувала на Луганщині схему виведення грошей на окуповані території
- ФОТО Ринок криптовалют "впав", Bitcoin – найдешевший за пів року
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам