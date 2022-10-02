За програмою "Доступна іпотека" надали 1,4 мільярда кредитів

Загалом до уповноважених банків надійшло 2242 заявок на участь у програмі на загальну суму 1,93 млрд грн

Уповноважені банки за програмою "Доступна іпотека 7%" станом на 10 лютого 2022 року підписали 1642 кредитні угоди на загальну суму 1,407 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Міністерстві фінансів.

"Станом на 10 лютого поточного року уповноваженими банками з виконання Державної програми "Доступна іпотека 7%" підписано 1642 кредитних договорів на загальну суму 1,407 млрд грн як на первинному (20,5%), так і вторинному (відповідно - 79,5%) ринках", - йдеться в повідомленні.

Загалом до уповноважених банків надійшло 2242 заявок на участь у програмі на загальну суму 1,93 млрд грн, з яких 21,2% становить первинний ринок і 78,8% - вторинний.

У Програмі задіяно 25 регіонів, у тому числі м. Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були: Київська обл. (31,29 %), м. Київ (28,86 %), Львівська обл. (6,77 %), Харківська обл. (5,53 %) та Волинська обл. (3,76 %).

На сьогодні у програмі "Доступна іпотека 7%" беруть участь 22 уповноважених банків.

Нагадаємо, що Нацбанк розширив можливості для кредитування бізнесу й іпотеки