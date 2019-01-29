За п'ять років ЄС надав майже 300 мільйонів євро на розвиток України, - Вагнер

"На гуманітарний напрямок, напрямок відновлення і розвитку Європейський Союз за попередні 5 років надав майже €300 млн, якщо точніше – 280 млн євро"

Європейський Союз за попередні 5 років надав майже 300 млн євро на гуманітарний напрямок, відновлення і розвиток України.

Про це 29 січня заявив у Маріуполі на брифінгу керівник групи підтримки України в Європейській комісії Пітер Вагнер, повідомляє "Громадське" у Facebook.

"На гуманітарний напрямок, напрямок відновлення і розвитку Європейський Союз за попередні 5 років надав майже €300 млн, якщо точніше – 280 млн євро", - сказав Вагнер.

Він нагадав, що група підтримки України, яку він очолює, створена майже 5 років тому Європейським Союзом для допомоги нашій країні. "Вже досить багато проектів впроваджується в цьому регіоні і наша мета - з’ясувати, що ще ми можемо зробити", - наголосив Вагнер.

Він акцентував, що Україна залишається на порядку денному Європейського Союзу, "як у наших двосторонніх контактах, так і у контексі нашої міжнародної діяльності, багатосторонніх контактів".

Нагадаємо, що сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в грудні 2018 року зріс на 4,77%, або 3,56 млрд дол., - до 78,32 млрд дол.