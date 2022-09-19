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За результатами опитування 71% українців вважають, що керівництво країни віддане перемозі у війні

Більшість українців позитивно оцінюють єдність керівництва України та відданість меті перемогти у війні з рф. Але досить істотна частка українців вірять і погоджуються з російськими наративами "розколу" з питань єдності (14-29%) або не мають чіткою думки (15-20%).
За результатами опитування 71% українців вважають, що керівництво країни віддане перемозі у війні Фото: tsn.ua
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує УНН.
 
"Відносно найменш поширеним є наратив щодо "серйозних конфліктів між політичним і військовим керівництвом" – у це вірять 14% респондентів. Натомість 71% респондентів вважають, що військове і політичне керівництво діють злагоджено із спільною метою перемоги", - ідеться у повідомленні.
 
Більш поширеним є наратив, що "керівництво не приділяє належної уваги нашим захисникам", у який вірять 24% респондентів. Однак більшість - 60% – вважають, що українське керівництво "у мірі можливості проявляє належну увагу захисникам".
 
Відносно ж найбільше респондентів вірять у наратив, що чиновники наживаються на війні і розкрадають західну зброю – 29%. Проте і в цьому випадків значно більше тих, хто вважає, що зброя "не розкрадається, а використовується нашими захисниками" – 51%. Хоча в цьому випадку також і найбільше тих, хто не визначився з думкою (20%).
 
Як зазначається, лише 5% українців поділяють наратив про "зрадницьку" владу, яка "отова і може піти на неприйнятні для України компроміси з росією". Натомість 87% українців вважають, що влада України не піде на неприйнятні компроміси.
 
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19 09 2022 18:59
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