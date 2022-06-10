За рік інфляція зросла майже на чверть: серед причин НБУ називає підняття курсу

В Україні продовжують йти вгору споживчі ціни, інфляція у річному вимірі пришвидшилася у вересні до 24,4%.

Про це повідомляється в макроекономічному й монетарному огляді НБУ, пише УНН.

"Споживча інфляція в Україні пришвидшується. За оцінками НБУ на основі веб-скрепінгу, до 24,4% р/р у вересні з 23,8% р/р у серпні", - повідомили у Найбанку.

Основними чинниками посилення інфляційного тиску НБУ називає "наслідки воєнних дій та російської окупації", що залишаються, а також "ефекти перенесення від корекції курсу гривні".

Водночас вказано, що глобальна інфляція залишалася значною під впливом все ще високих цін на енергоносії, що на тлі млявого попиту уповільнювало світову економіку.

Нагадаємо, що 21 липня Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25%.

У НБУ запевняли, що хоч підняття рівня фіксованого офіційного курсу гривні до долара США до 36,57 грн/дол. і матиме вплив на ціни, він буде обмежений.

Тим часом у Державному бюджеті на 2023 рік закладено середньорічний курс долара в районі 42 гривень.