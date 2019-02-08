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За рік на фондовому ринку було проведено фіктивних операцій на 20 млрд грн

По суті, це уникнення оподаткування
Учасники фондового ринку за останній рік провели фіктивних операцій, не пов'язаних з інвестиційною діяльністю, на 20 млрд грн.
За рік на фондовому ринку було проведено фіктивних операцій на 20 млрд грн Фото: Reuters

"20 млрд грн - саме такий обсяг операцій з цінними паперами за останній рік ми визнали зловживанням або просто схематозом. Ці операції жодним чином не були пов'язані із залученням інвестицій чи здійсненням інвестиційної діяльності", - підкреслив Тимур Хромаєв у Facebook, повідомляє LB.ua.

Метою таких операцій було формування значних обсягів прибутку або збитку через необґрунтовані зміни вартості цінних паперів. По суті, це називається уникненням оподаткування.

Обсяги таких операцій сягали сотень мільйонів гривень, а подекуди навіть мільярдів. Крім того, поверховий аналіз фінансової звітності емітентів свідчив про відсутність економічного обґрунтування такої вартості.

Клієнти торговців купували і продавали цінні папери, які не відповідали ринковій вартості. Комісія вважає, що ці операції здіснювали з метою формування штучних прибутків або збитків, що несумісно із цілями інвестиційної діяльності.

"Хочу ще раз нагадати посередникам і їхнім клієнтам, емітентам, які приходять на фондовий ринок для вирішення власних фінансових питань (схем), що пов'язані з інвестиційною діяльністю - їхні дії не залишаються непоміченими", - додав Хромаєв.

 

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02 08 2019 18:17
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