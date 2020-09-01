За рік в Україні зареєстрували 408 тис. імпортних б/в авто і тільки 88,5 тис. нових
Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром", передає LB.ua.
Найпопулярнішою маркою серед автомобілів з пробігом став Volkswagen. У 2019-му українці поставили на облік 74,9 тис. старих машин цього бренду, що в 16 разів більше, ніж нових.
На другому місці - Opel з показником 35 тис. старих авто. Первинні реєстрації б/в "Опелів" у 93 рази перевершили результат нових. Також до числа лідерів увійшли Renault (32 тис.), Skoda (32 тис.) і Ford (28 тис.).
У 2019 році реєстрації старих легкових машин майже в п'ять разів перевищили продажі нових автомобілів. За 12 місяців на облік було поставлено тільки 88,5 тис. нових транспортних засобів.
За підсумками року найпопулярнішими марками стали Renault (14,6 тис.), Toyota (12,6 тис.), KIA (7,6 тис.), Skoda (6,2 тис.) і Nissan (5,3 тис.), а найпопулярнішим автомобілем - KIA Sportage (понад 6 тис.)
Нагадаємо, що за 9 місяців 2019 року на закупівлю нових легкових авто імпортери витратили 1,2 млрд доларів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт нових авто зріс на 17%.
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