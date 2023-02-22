За рік війни українські діти провели в укриттях більше 900 годин – Save the Children

Від початку повномасштабної війни діти в Україні провели у підземних укриттях в середньому 920 годин, тобто більше 38 днів.

Це підрахували в Save the Children - міжнародній неурядовій організації, яка надає допомогу і підтримує дітей у країнах, що розвиваються.

Про написала на сайті Save the Children.

Від 24 лютого минулого року в Україні сирена пролунала понад 16 тисяч разів.

У Харкові впродовж року повномасштабної війни оголосили понад 1700 повітряних тривог, що загалом тривали понад півтори тисячі годин, у Донецькій та Запорізькій областях їхня тривалість перевищила 1100 годин.

В середньому повітряні тривоги в Україні тривають близько години. Однак під час великих ракених атак родини з дітьми можуть провести до 8 годин під землею, заявили в організації. Так як облаштовані сховища в Україні рідкість, родини з дітьми зазвичай ховаються у підвалах житлових будинків.

В таких великих містах як Київ, родини з дітьми ховаються на підземних парковках або станціях метро. На деяких з них у перші тижні повномасштабної війни навіть облаштували наметові містечка, де люди могли жити тижнями.

У Save the Children заявляють, що постійний стрес, якого родини та діти зазнають внаслідок постійної загрози ракетних атак та обстрілів, вкрай важко подолати.

Дослідження ВООЗ засвідчує, що кожен п’ятий, хто живе у зоні збройного конфлікту, має істотний ризик розвитку психічних розладів. І чим довше тривають бойові дії, тим сильнішими будуть симптоми.

У звіті Save the Children описані катастрофічні наслідки року війни в Україні для дітей. В звіті мова йде про смертельну небезпеку, у якій живуть діти в Україні, стрес, якого зазнає малеча через пережите насилля, розлуку з родиною та друзями, необхідністю покинути дім та тікати від війни, неможливість відвідувати школу. Більшість із цього визнано міжнародним правом як кричущі порушення прав дітей.

“Торік конфлікт в Україні переріс у повномасштабну війну, що докорінно змінила життя мільйонів дітей. Тисячі родин були змушені покинути домівки і тікати від жахіть, що приносить із собою війна. Діти бачили, як їхні будинки та школи руйнують ущент, а їхні рідні гинуть від безперервних обстрілів. І поки війна триває, стражданням малечі не буде краю. Діти не починали цієї війни, але саме вони платять за неї найвищу ціну”, - сказала директор Save the Children в Україні Соня Куш.

Організація наголошує на необхідності дотримання зобов’язань, які на сторони покладає міжнародне гуманітарне право та основоположні закони із прав людини.

"Ми вимагаємо, аби мирні люди та цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, школи та лікарні, не ставали цілями для атак. Кожен, хто порушує права дітей у цій війні, має понести відповідальність", - заявили в Save the Children.

Від 24 лютого минулого року організація розгорнула програми по всій країні і надала допомогу більш як 800 000 людей, з яких більше половини – діти.