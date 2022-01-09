НОВИНИЦе зернові та олійні культуриПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За серпень Україна експортувала 4,5 млн тон аграрної продукції
Фото: Укрінформ
"У серпні без врахування розблокованих чорноморських портів експорт зерна та олійних культур з України становив 3 млн т. Тут ми говоримо про експорт автомобільним вантажним транспортом, залізницею та з дунайських портів", п овідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час прес-конференції 1 вересня, передає Укрінформ.
За словами заступника міністра, до повномасштабного вторгнення рф експорт аграрної продукції з України щомісяця становив 6 млн тон.
Нагадаємо, Україна за липень 2022 року через альтернативні шляхи експортувала 3 млн тон зернових та олійних культур.
У Стамбулі 22 липня 2022 року на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що показник експорту зерна впав в два рази.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 09 2022 18:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Людина з нори": останній представник цього племені помер у Бразилії
- ВІДЕО NASA вперше за півстоліття запустить історичну місію на Місяць
- ФОТО Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск
- Українські учні за кордоном можуть навчатися за двом програмами
- Майже третина території України потребує розмінування - Міндовкілля