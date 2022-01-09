За серпень Україна експортувала 4,5 млн тон аграрної продукції

Це зернові та олійні культури

"У серпні без врахування розблокованих чорноморських портів експорт зерна та олійних культур з України становив 3 млн т. Тут ми говоримо про експорт автомобільним вантажним транспортом, залізницею та з дунайських портів", п овідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час прес-конференції 1 вересня, передає Укрінформ.

За словами заступника міністра, до повномасштабного вторгнення рф експорт аграрної продукції з України щомісяця становив 6 млн тон.

Нагадаємо, Україна за липень 2022 року через альтернативні шляхи експортувала 3 млн тон зернових та олійних культур.

У Стамбулі 22 липня 2022 року на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня 2022 року.