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За серпень Україна експортувала 4,5 млн тон аграрної продукції

Ольга
Матарикіна
Це зернові та олійні культури
За серпень Україна експортувала 4,5 млн тон аграрної продукції Фото: Укрінформ
"У серпні без врахування розблокованих чорноморських портів експорт зерна та олійних культур з України становив 3 млн т. Тут ми говоримо про експорт автомобільним вантажним транспортом, залізницею та з дунайських портів", п овідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час прес-конференції 1 вересня, передає Укрінформ.
 
За словами заступника міністра, до повномасштабного вторгнення рф експорт аграрної продукції з України щомісяця становив 6 млн тон.
 
Нагадаємо, Україна за липень 2022 року через альтернативні шляхи експортувала 3 млн тон зернових та олійних культур.
 
У Стамбулі 22 липня 2022 року на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
 
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня 2022 року.
 
Раніше повідомлялося, що показник експорту зерна впав в два рази.
 
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01 09 2022 18:26
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