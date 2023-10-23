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За словами глави МЗС Німеччини, нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною

23 жовтня 2023, 13:31
За словами глави МЗС Німеччини, нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною
Фото: РБК-Україна
За словами шлави МЗС Німеччини Анни Бербок, крім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обговорять і війну росії проти України.

З огляду на очевидну радість президента рф владіміра путіна у зв’язку з подіями на Близькому Сході, ЄС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні. 

Про це сказала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, передає Welt.

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж ми це робили у минулому", - сказала вона.

За словами глави МЗС Німеччини, нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною. Тому, як додала Бербок, окрім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обговорять і війну росії проти України.

7 жовтня бойовики Хамас із сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. При цьому Єрусалим запросив військову допомогу США для бойових дій.

Після цих подій у кремлі запустили фейки про те, що допомога Україні у війні від західних союзників може зменшитись. Однак останні заяви постійно підтверджують надання незменшуваної підтримки Україні з боку Заходу, навіть при активному конфлікті в Ізраїлі.

НімеччинаБлизький Східвійна в Україні

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