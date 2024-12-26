Водночас путін сказав, що рф завжди відповідає дзеркально на удари по її території

Словаччина готова надати майданчик для переговорів щодо війни в Україні.

Про це заявив нелегітимний правитель росії володимир путін, повідомляють росЗМІ.

За словами диктатора, у кремлі не проти того, щоб Словаччина стала переговорним майданчиком. При цьому путін з оптимізмом відповів на питання щодо ймовірного завершення війни в Україні 2025 року.

"Вашими б вустами та мед пити", - заявив він.

Водночас путін сказав, що рф завжди відповідає дзеркально на удари по її території, і "якщо буде необхідне застосування більш потужної зброї середньої дальності, ми її використаємо".

Зокрема, правитель рф попередив, що за потреби москва може знову застосувати ракету "Орєшнік", але наразі "не поспішає з цим".