За три місяці Чернівці заробили майже мільйон гривень на сортуванні сміття У листопаді 2021 року на Чорнівському полігоні розпочалися роботи по сортуванню сміття, а саме: ПЕТ-пляшка звичайна, ПЕТ-пляшка біла та скло. За три місяці МКП Чернівціспецкомунтранс отримало дохід від сортування сміття в сумі 951,6 тис. грн

У Чернівцях комунальне підприємство, яке три місяці тому почало сортувати сміття на полігоні, встигло заробити за цей час на ньому майже мільйон гривень.

Фото:"Громадське"

Про це у Фейсбуці повідомляє Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства, передає Укрінформ. "У листопаді 2021 року на Чорнівському полігоні розпочалися роботи по сортуванню сміття, а саме: ПЕТ-пляшка звичайна, ПЕТ-пляшка біла та скло. За три місяці МКП Чернівціспецкомунтранс отримало дохід від сортування сміття в сумі 951,6 тис. грн", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що зараз на рік утилізується 140 тисяч тонн сміття, що дозволить отримати прибуток підприємству. А завдяки заробленим коштам чернівецькі комунальники запланували придбати спеціалізовану техніку, оновити контейнерне господарство, відремонтувати обладнання тощо. Читайте також: В Україні нарахували понад 33 тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ

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