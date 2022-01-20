CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернівцях комунальне підприємство, яке три місяці тому почало сортувати сміття на полігоні, встигло заробити за цей час на ньому майже мільйон гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За три місяці Чернівці заробили майже мільйон гривень на сортуванні сміття
У листопаді 2021 року на Чорнівському полігоні розпочалися роботи по сортуванню сміття, а саме: ПЕТ-пляшка звичайна, ПЕТ-пляшка біла та скло. За три місяці МКП Чернівціспецкомунтранс отримало дохід від сортування сміття в сумі 951,6 тис. грн
Фото:"Громадське"
Про це у Фейсбуці повідомляє Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства, передає Укрінформ.
"У листопаді 2021 року на Чорнівському полігоні розпочалися роботи по сортуванню сміття, а саме: ПЕТ-пляшка звичайна, ПЕТ-пляшка біла та скло. За три місяці МКП Чернівціспецкомунтранс отримало дохід від сортування сміття в сумі 951,6 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз на рік утилізується 140 тисяч тонн сміття, що дозволить отримати прибуток підприємству.
А завдяки заробленим коштам чернівецькі комунальники запланували придбати спеціалізовану техніку, оновити контейнерне господарство, відремонтувати обладнання тощо.
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20 01 2022 16:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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