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За три місяці Чернівці заробили майже мільйон гривень на сортуванні сміття

У листопаді 2021 року на Чорнівському полігоні розпочалися роботи по сортуванню сміття, а саме: ПЕТ-пляшка звичайна, ПЕТ-пляшка біла та скло. За три місяці МКП Чернівціспецкомунтранс отримало дохід від сортування сміття в сумі 951,6 тис. грн
У Чернівцях комунальне підприємство, яке три місяці тому почало сортувати сміття на полігоні, встигло заробити за цей час на ньому майже мільйон гривень.
За три місяці Чернівці заробили майже мільйон гривень на сортуванні сміття Фото:"Громадське"
Про це у Фейсбуці повідомляє Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства, передає Укрінформ.
 
"У листопаді 2021 року на Чорнівському полігоні розпочалися роботи по сортуванню сміття, а саме: ПЕТ-пляшка звичайна, ПЕТ-пляшка біла та скло. За три місяці МКП Чернівціспецкомунтранс отримало дохід від сортування сміття в сумі 951,6 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що зараз на рік утилізується 140 тисяч тонн сміття, що дозволить отримати прибуток підприємству.
 
А завдяки заробленим коштам чернівецькі комунальники запланували придбати спеціалізовану техніку, оновити контейнерне господарство, відремонтувати обладнання тощо.
 
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20 01 2022 16:50
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