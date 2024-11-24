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За три місяці росія виробляє стільки зброї, скільки ЄС за рік – Пісторіус

24 листопада 2024, 11:57
За три місяці росія виробляє стільки зброї, скільки ЄС за рік – Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився про війну рф проти України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що рф за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за один рік.

Про це повідомляє Spiegel.

"російський диктатор путін повністю перейшов на військову економіку. росія за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік", – йдеться у заяві.
 
Пісторіус зауважив, що путін уже бачить себе переможцем у війні проти України, проте зараз на повну триває гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами.
 
"Наша безпека є крихким активом. Німеччина повинна пришвидшити темпи й інвестувати більше у свій воєнний потенціал", – наголосив міністр.
війна в УкраїніБорис Пісторіусросія окупанти

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