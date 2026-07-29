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За три роки Україна стала одним із найінноваційніших ОПК у світі – Le Monde

29 липня 2026, 11:02
За три роки Україна стала одним із найінноваційніших ОПК у світі – Le Monde
генштаб ЗСУ
Вартість галузі зросла у 50 разів.

За роки повномасштабної війни Україна пройшла шлях від країни, що критично залежала від западної допомоги, до одного зі світових лідерів у сфері військових технологій.

Про це у статті для Le Monde пишуть експерти з міжнародної безпеки Артур де Лідекерк і Ектор де Рівуар.

За даними Київської школи економіки, в Україні сьогодні працює близько 800 виробників безпілотників із річною потужністю до 10 млн дронів. Якщо до початку повномасштабного вторгнення цей сектор оцінювався приблизно в мільярд доларів, то зараз його вартість зросла більш ніж у 50 разів. Далекобійні засоби ураження також значно збільшили радіус дії: якщо у 2022 році Україна атакувала цілі на відстані близько 650 км, то тепер здатна вражати цілі майже за 1750 км від лінії фронту. "Українська крилата ракета "Фламінго" нещодавно уразила Воткінський ракетний завод, розташований за 1400 км від України", – наводять приклад автори.

Понад 200 українських компаній працюють над створенням безпілотників із ШІ, а державна платформа Brave1 вже зареєструвала понад 300 оборонних розробок, з яких більше 70 застосовуються у бойових умовах. Головною перевагою України автори називають можливість постійно вдосконалювати технології на основі реального бойового досвіду. Київ уже уклав партнерства із Саудівською Аравією та ОАЕ, а також готує спільні оборонні підприємства з Німеччиною, Британією, Данією та Норвегією.

"Під тиском бюджетних обмежень та трансатлантичної напруги Європа має зробити вибір: черпати натхнення з цього зараз чи дозволити подіям знову диктувати свій темп", – підсумували автори.

війназброяЗСУОПК

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