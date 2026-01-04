Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
За цей тиждень рф випустила по Україні понад 1070 КАБів, 1000 БпЛА та 6 ракет – Зеленський

04 січня 2026, 13:33
За цей тиждень рф випустила по Україні понад 1070 КАБів, 1000 БпЛА та 6 ракет – Зеленський
Україна розраховує на подальшу оборонну допомогу.
За цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила росія по Україні.
 
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
 
"Для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася. Була незмінна оборонна допомога, посилення нашої протиповітряної оборони. Майже щодня – загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях.Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати", – зазначає Президент. 
 
Глава держави наголошує, що кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя.
 
"Стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути москву до дипломатії. Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих", – наголошує Володимир Зеленський. 
 
Президент висловив вдячність усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру.

 

війна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

