За цей тиждень рф випустила по Україні понад 1070 КАБів, 1000 БпЛА та 6 ракет – Зеленський

За цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила росія по Україні.

"Для України дуже важливо, щоб підтримка партнерів продовжувалася. Була незмінна оборонна допомога, посилення нашої протиповітряної оборони. Майже щодня – загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях.Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати", – зазначає Президент.

Глава держави наголошує, що кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя.