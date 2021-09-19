За тиждень пальне на АЗС подорожчало в середньому на 30 копійок за літр

За тиждень (10-17 вересня) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 42 коп/л і склала 29,33 грн/л , бензин а-95 подорожчав на 32 коп/л - до 30,19 грн/л, а дизельне паливо - на 29 коп/л, до 28,44 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє "Економічна правда" з посиланням на enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-92 подорожчав на 1 грн/л, до 30, 99 грн/л, бензин марки А-92 - на 67 коп/л, до 31,61 грн/л, і дизельне паливо - на 63 коп/л, до 29,32 грн/л. У мережі AMIC ціни на бензини і дизельне паливо зросли в середньому на 64-68 коп/л.

SOCAR підвищила вартість бензинів на 67-80 коп/л, а Shell - на 63-70 коп/л.

На BVS бензин марки а-92 подорожчав на 90 коп. / л, до 30,19 грн / л, а-95 - на 70 коп. / л до 30,89 грн / л, а дизельне паливо - на 50 коп. / л, до 28,79 грн / л. У мережі Chipo ціни на всі види палива зросли в середньому на 34,50 коп. / Л.

Mango підвищила вартість бензинів і дизельного палива на 30 коп/л.

Такі мережі як KLO, "Паралель", UPG, Chipo, "Автотранс", "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Катрал", "Фактор", Motto і ін. Підняли ціни на паливо в межах 0,10-1 грн/л.

Нагадаємо, що Мінекономіки підняло граничні ціни на бензин і дизпаливо