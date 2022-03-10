НОВИНИЗа тиждень спеціальні візи тимчасового захисту у Чеській Республіці отримали ще 3152 (на 665 більше, ніж тижнем раніше) українського біженця.
Про це повідомляє "Чеське радіо".
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За тиждень понад 3 тис. українських біженців отримали візи тимчасового захисту в Чехії
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Чеське радіо".
Зазначається, що за сім місяців війни, що розпочалася 24 лютого 2022 року, МВС Чехії загалом видало українським біженцям 438 944 візи тимчасового захисту. Більшість людей, що в'їхали на територію країни, – це жінки та діти.
Віза тимчасового захисту надає біженцям можливість легально влаштуватися на роботу в Чехії, вступати до навчальних закладів, а також нарівні з чеськими громадянами, уклавши страховку за чинними правилами, користуватися системою медичного обслуговування, зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, Українські біженці не платитимуть податки в Польщі.
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03 10 2022 12:31 МЕДІА
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