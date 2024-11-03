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За тиждень росія запустила по Україні 900 авіабомб, 30 ракет і майже 500 "шахедів"

03 листопада 2024, 14:31
За тиждень росія запустила по Україні 900 авіабомб, 30 ракет і майже 500
Фото: УНН
Більшість ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

кремль за тиждень завдала по Україні сотні авіаційних ударів: застосували бомби, ракети і дрони. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах", - заявив Зеленський.

Він додав, що росія завдала ударів по різних регіонах України ударів понад 900 бомбами, запустили близько 30 ракет і майже 500 "шахедів". 

Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

Український прехидент наголосив на важливості надати Україні більше далекобійності, а також посилити санкції проти росії. Вони б не дозволили рф імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку.

 
війна в Україніатаки рф

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