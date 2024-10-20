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За тиждень росія застосувала проти України понад 20 ракет, 500 ударних дронів і близько 800 КАБів

20 жовтня 2024, 13:13
За тиждень росія застосувала проти України понад 20 ракет, 500 ударних дронів і близько 800 КАБів
Фото: УНН
росія продовжує терор проти українського народу.
За цей тиждень російська армія застосувала проти України понад 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.
 
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.
 
Президент наголошує, що  Росія щоденно завдає ударів по наших містах і громадах. "Свідомий терор ворога проти наших людей". 
 
"Об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", — наголосив президент.
Волдимир Зеленськийвійна в Україніатака дронівросія окупанти

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