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ПОЛІТИКА

За жахливі міжнародні злочини та жорстокість росія буде відповідати - міністри юстиції ЄС

27 січня 2023, 15:16
За жахливі міжнародні злочини та жорстокість росія буде відповідати - міністри юстиції ЄС
Фото: dt.ua
Європейський Союз хоче якнайшвидшого притягнення до відповідальності за військові злочини росіян в Україні, заявили міністри юстиції країн ЄС.

При цьому вони розходяться у думках щодо методів, як порушувати кримінальну справу, шукати докази та фінансувати компенсацію збитків, про це повідомляє Reuters.

Міністри юстиції 27 країн блоку зустрілися у Стокгольмі напередодні 24 лютого річниці повномасштабного нападу росії на Україну.

"Абсолютно необхідно буде притягнути до відповідальності за жахливі міжнародні злочини та жорстокість того, що ми спостерігаємо в Україні… явні та очевидні військові злочини", - сказав Саймон Харріс із Ірландії.

Міністри обговорили збирання доказів, а також створення нового міжнародного трибуналу для переслідування агресії москви.

"Ніхто, який вчинив такі військові злочини, не повинен піти на волю. Дуже важливо, щоб ми знайшли спосіб притягти до відповідальності відповідальних осіб", - заявив міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер.

Поки 27 країн ЄС обговорювали варіанти, словацький міністр виступив проти створення нового органу для судового переслідування, до чого закликав його бельгійський колега.

"Ці акти агресії мають бути засуджені не лише європейськими країнами або Сполученими Штатами, а й переважною більшістю країн... в Африці, Латинській Америці та інших місцях", - сказав міністр юстиції Бельгії Вінсент ван Квікборн.

російське вторгнення забрало життя тисяч мирних жителів, зробило мільйони біженцями та перетворило міста на руїни. На думку ООН, напади на громадянську інфраструктуру України, включаючи енергетичні об'єкти, є можливими воєнними злочинами.

Щоб відшкодувати збитки, ЄС також розглядає можливість використання російських активів, заморожених відповідно до санкцій, що є ще одним складним юридичним обговоренням у п'ятницю.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати та Європейський союз перебувають у процесі обговорення обмеження цін на російські нафтопродукти.

ЄСюстиціїзлочини рф

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