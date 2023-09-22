Забезпечити перемогу України у війні це в інтересах США і НАТО – Столтенберг

НАТО і країни-союзниці мають розуміти, що перемога України у боротьбі проти агресії рф відповідає їх власним інтересам в сфері безпеки.

Саме тому вони мають продовжити підтримку України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Для мене головна мета та головне завдання на цей тиждень – мобілізувати підтримку для України поряд із багатьма іншими речами. У Вільнюсі я відчував, що у НАТО та серед країн-партнерів є розуміння: ми підтримуємо Україну, тому що це відповідає нашим інтересам з безпеки, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава", - заявив під час виступу з публічною лекцією в аналітичному центрі Council on Foreign Relations генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, перемога путіна була б трагедією для України, але це також було б надзвичайно небезпечним для союзників по Альянсу.

"Тож, якщо США занепокоєні Китаєм та його впливом в Азії, вони мають забезпечити, щоб путін не переміг в Україні. Якщо Україна переможе, тоді ми будемо мати другу найбільшу армію в Європі - армію України, загартовану у битві та на нашому боці, й ослаблену російську армію. Також ми матимемо Європу, яка підвищуватиме свої оборонні витрати. Європі буде легше фокусуватися також на Китаї і менше непокоїтися про ситуацію в Європі. Діаметрально протилежне відбудеться, якщо путін переможе. Тож це в інтересах США це забезпечити, щоб Україна перемогла", - додав генсек.