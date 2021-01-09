Забезпечити роботу шкіл у новому навчальному році може вакцинація педагогів і батьків - ЮНІСЕФ

"Школи мають закриватися на карантин через пандемію в останню чергу і відкриватися першими, щоб забезпечити якісну освіту більш ніж для 4,2 мільйона українських школярів, які розпочинають навчання цього року"

Дитячий фонд ЮНІСЕФ закликає уряд і місцеві громади зробити все можливе, щоб школи в Україні залишалися відкритими в новому навчальному році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Школи мають закриватися на карантин через пандемію в останню чергу і відкриватися першими, щоб забезпечити якісну освіту більш ніж для 4,2 мільйона українських школярів, які розпочинають навчання цього року. Цієї мети можна досягти шляхом прискорення вакцинації проти COVID-19, особливо серед освітян та батьків, та посилення необхідних заходів безпеки", - йдеться в заяві ЮНІСЕФ, текст якої має "Інтерфакс-Україна".

Фонд попереджає, що діти більше за інших страждають від наслідків пандемії COVID-19. При цьому, згідно з нещодавнім звітом ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Світового банку та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), "через карантинні заходи діти з уразливих категорій можуть мати набагато гірші результати в навчанні або повільніший прогрес, ніж очікувалося".

У ЮНІСЕФ наголошують, що "ще до пандемії діти із найбільш незахищених категорій в Україні не навчалися на одному рівні з однолітками".

"В останній доповіді Програми міжнародного оцінювання учнів (PISA) йдеться про те, що в Україні ще до початку пандемії учні, соціально-економічне становище яких є кращим, демонстрували кращі результати в навчанні (у середньому на 90 пунктів), ніж їхні однолітки з уразливих груп. Тому в разі закриття шкіл є ризик посилення цих відмінностей у навчальних результатах, які вже є в українській системі освіти", - зазначає фонд.

ЮНІСЕФ зазначає, що освітяни мають залишатися пріоритетною групою у національній кампанії вакцинації, щоб мінімізувати ризики поширення COVID-19, а діти та вчителі дотримувалися безпечної дистанції, правил гігієни тощо.

"Вакцинація вчителів та батьків має вирішальне значення для того, щоб школи залишалися відкритими. Так само важливо, щоб діти були щеплені проти інших захворювань відповідно до національного календаря профілактичних щеплень", - заявив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Він зазначив, що "коли школи адаптуються до "нової нормальності", вимірювання навчальних результатів стає як ніколи важливим, щоб допомогти зрозуміти масштаби втрат у навчанні та розробити заходи".

"Майбутній цикл PISA, результати якого будуть відомі в грудні 2023 року, стане орієнтиром для оцінки ситуації та наслідків пандемії. Оскільки пандемія продовжує загрожувати процесу, ЮНІСЕФ і надалі має намір співпрацювати з урядом України та іншими партнерами для підтримки шкіл та сприяння стійким реформ у галузі освіти, щоб забезпечити якісне інклюзивне навчання для всіх дітей, особливо для наймолодших і найбільш уразливих учнів", - сказав він.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. Серед іншого, запроваджуються поняття вербального та рівневого оцінювання.