НОВИНИНорми чергового закону проти курців в Україні набирають чинності з 11 липня. Серед них заборона електронних сигарет та кальянів у приміщеннях та громадських місцях та закриття всіх курилок у приміщеннях на підприємствах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заборона айкосів у кафе та закриття всіх курилок: які обмеження чекають курців у липні
Фото: 4vlada.com
Про це повідомляє iPress.ua з посиланням на текст закону.
Оновлений перелік місць, де куріння заборонене
Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних. Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
1) у ліфтах і таксофонах;
2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;
4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
6) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
7) у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
8) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
9) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
10) у приміщеннях гуртожитків;
11) на дитячих майданчиках;
12) у місцях загального користування житлових будинків;
13) у підземних переходах;
14) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
15) на вокзалах та станціях;
16) на зупинках громадського транспорту.
Крім того, забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
Відзначимо, зараз діє норма щодо можливості облаштування місць для куріння: у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах.
Штрафи за куріння
Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачає штраф 51-170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170-340 грн.
За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:
- для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) - у розмірі 1000 грн, у разі повторного протягом року порушення - 10000 грн.
- для закладів ресторанного господарства - 3000 грн, у разі повторного протягом року порушення - 15000 грн.
Де можна безпечно курити
Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.
Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.
Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.
Нагадаємо, за даними Держстату, кількість українців у віці 12 років і старше, які повідомили, що курять, у 2019 році становила 5,56 млн осіб.
Відзначимо, за даними опитування КМІС, у травні 2022 року у порівнянні з 2020 роком відсоток щоденних курців в Україні збільшився серед чоловіків з 38,0% до 44,4%, серед жінок з 10,8% до 14,9%, а серед усіх опитаних з 23,1% до 28,3%.
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01 07 2022 14:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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