Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Заборона реклами і боротьба з підробками: Рада схвалила новий закон про ліки

Законопроект пропонує закріпити широкий перелік термінів з метою їх уніфікації в національному законодавстві та адаптації до законодавства Євросоюзу
Верховна рада України в першому читанні схвалила законопроект № 5547 про ліки. Відповідне рішення підтримали 272 нардепи.
Заборона реклами і боротьба з підробками: Рада схвалила новий закон про ліки Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Законопроект пропонує закріпити широкий перелік термінів з метою їх уніфікації в національному законодавстві та адаптації до законодавства Євросоюзу. Він регулює створення, фармацевтичну розробку, доклінічні дослідження, клінічні випробування та дослідження та інші етапи виробництва ліків. А також оптову і роздрібну торгівлю, контроль якості та фармацевтичний нагляд.

Крім того, регулюється реклама ліків - зокрема, препаратів зі списку заборонених для реклами, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, а також тих, вартість яких підлягає реімбурсації. Також забороняється рекламувати допінгові речовини та методи їх використання в спорті.

Нагадаємо, що Рада нацбезпеки пропонує до 2024 року заборонити рекламу медикаментів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 09 2021 16:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.