Заборони на виїзд із Китаю зростають у міру посилення політичного контролю під керівництвом Сі Цзіньпіна – Reuters

Це є неоднозначним сигналом на тлі заяв китайської влади про те, що країна знову відкривається для бізнесу після COVID-обмежень.

Китай все частіше забороняє людям виїжджати з країни, в тому числі керівникам іноземних компаній, що надсилає суперечливий сигнал, оскільки китайська влада заявляє, що країна відкрита для бізнесу після трьох років жорстких обмежень через COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з новим звітом правозахисної групи Safeguard Defenders, десятки китайців та іноземців опинилися в пастці через заборону на виїзд, тоді як аналіз Reuters виявив очевидний сплеск судових справ, пов'язаних з такими заборонами в останні роки.

"Відколи Сі Цзіньпін прийшов до влади у 2012 році, Китай розширив правове поле для заборон на виїзд і все частіше застосовує їх, іноді без законних підстав", - йдеться у звіті Safeguard Defenders.

У період з 2018 року щонайменше п'ять нових або змінених (китайських) законів передбачають використання заборони на виїзд, загалом на сьогодні існує 15 законів, сказала директорка кампанії групи Лаура Харт.

За оцінками Safeguard Defenders, «"десяткам тисяч" китайців заборонено виїзд у будь-який час. Група також посилається на наукову роботу Кріса Карра і Джека Врольдсена від 2022 року, в якій виявлено 128 випадків заборони на виїзд іноземців у період з 1995 по 2019 рік, у тому числі 29 американцям і 44 канадцям.

Увага до заборон на виїзд з'явилася на тлі зростання напруженості у відносинах між Китаєм і США через суперечки у сфері торгівлі та безпеки. Це контрастує з повідомленням Пекіна про те, що країна відкривається для закордонних інвестицій і подорожей, виходячи з ізоляції одних із найжорсткіших у світі обмежень через пандемію коронавірусу.

Аналіз записів про заборону на виїзд з бази даних Верховного суду Китаю, проведений Reuters, свідчить про восьмикратне збільшення кількості справ, у яких згадуються такі заборони в період між 2016 і 2022 роками.

Минулого тижня Китай посилив свій закон про боротьбу зі шпигунством, дозволивши запроваджувати заборону на виїзд будь-кому, китайцю чи іноземцю, який перебуває під слідством.

Більшість справ у базі даних, що стосуються заборони на виїзд, є адміністративними, а не кримінальними. Reuters не знайшло жодної справи, пов'язаної з іноземцями або політично чутливими підривними діями чи питаннями національної безпеки.

Для порівняння, США і ЄС запроваджують заборону на в'їзд деяким підозрюваним у кримінальних злочинах, але, як правило, не за цивільними позовами.

Іноземний бізнес стурбований посиленим контролем і розпливчастим формулюванням контршпигунського законодавства Китаю, згідно з яким заборона на виїзд може бути застосована до тих, хто завдає "шкоди національній безпеці або національним інтересам".

Згідно зі звітом Safeguard Defenders, серед тих, кому заборонено виїжджати з країни, є звичайні китайці, втягнуті у фінансові суперечки, правозахисники, активісти та адвокати, а також представники етнічних меншин, таких як уйгури в північно-західному регіоні Китаю Сіньцзян.

У доповіді наводяться дані китайської судової системи, згідно з якими 34 тисячі людей потрапили під заборону на виїзд у період з 2016 по 2018 рік через фінансові борги, що на 55% більше, ніж за той самий період на три роки раніше.