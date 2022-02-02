Забруднення акваторій українських портів виявлятимуть за допомогою супутників

Йдеться, зокрема, про фотофіксацію ймовірного забруднення ділянки акваторії, тематичні карти, інформаційно-аналітичні довідки з описом ситуації та інші дані для ідентифікації забруднювача

Адміністрація морських портів вперше забезпечуватиме моніторинг стану акваторій морських портів і виявлятиме можливі забруднення за допомогою супутників.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Адміністрація морських портів України.

"Ми з Національним центром управління та випробувань космічних засобів уклали договір щодо послуг з супутникового моніторингу акваторій морських портів та надання даних супутникової зйомки з високоточних супутників", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що укладання угоди є черговим кроком в розвитку системи екологічного менеджменту АМПУ.

"Відтепер АМПУ отримуватиме розширену інформацію з супутників про забруднення акваторій морських портів на будь-якій відстані, навіть у найвіддаленіших їх частинах", - пояснили в компанії.

Йдеться, зокрема, про фотофіксацію ймовірного забруднення ділянки акваторії, тематичні карти, інформаційно-аналітичні довідки з описом ситуації, зазначенням площі забруднення, дати, часу, координат ходу судна та інші дані для ідентифікації забруднювача.