Забруднення акваторій українських портів виявлятимуть за допомогою супутників
Як передає Укрінформ, про це повідомила Адміністрація морських портів України.
"Ми з Національним центром управління та випробувань космічних засобів уклали договір щодо послуг з супутникового моніторингу акваторій морських портів та надання даних супутникової зйомки з високоточних супутників", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що укладання угоди є черговим кроком в розвитку системи екологічного менеджменту АМПУ.
"Відтепер АМПУ отримуватиме розширену інформацію з супутників про забруднення акваторій морських портів на будь-якій відстані, навіть у найвіддаленіших їх частинах", - пояснили в компанії.
Йдеться, зокрема, про фотофіксацію ймовірного забруднення ділянки акваторії, тематичні карти, інформаційно-аналітичні довідки з описом ситуації, зазначенням площі забруднення, дати, часу, координат ходу судна та інші дані для ідентифікації забруднювача.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Китайський марсіанський зонд відправив на Землю "новорічне" селфі
- ВІДЕО Астрономи розкрили секрет "темних пальців" на Солнці
- ВІДЕО У Китаї акулу-робота запустили в океанаріум
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин