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Загострення між Косовом і Сербією. МЗС радить українцям утриматись від поїздок на Балкани

12 грудня 2022, 09:17
Загострення між Косовом і Сербією. МЗС радить українцям утриматись від поїздок на Балкани
Фото: slovoidilo.ua
МЗС рекомендує громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан

У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною МЗС рекомендує  громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває — уникати місць масового скупчення людей, інформує Міністерство.

Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову «гарячу лінію» посольства України в Сербії: +381631113185, або емейл: [email protected]

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588, або емейл: [email protected], йдеться у повідомлені.

 


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