Загострення між Косовом і Сербією. МЗС радить українцям утриматись від поїздок на Балкани

МЗС рекомендує громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан

У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною МЗС рекомендує громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває — уникати місць масового скупчення людей, інформує Міністерство.

Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову «гарячу лінію» посольства України в Сербії: +381631113185, або емейл: [email protected]

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588, або емейл: [email protected], йдеться у повідомлені.