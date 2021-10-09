Загроза тероризму стала більш глобальною за останні 20 років, кількість потенційних терористів зросла

Терористична загроза стала більш глобальною, проте "зараз вона не є настільки сконцентрованою".

Терористична загроза зараз - через 20 років після терактів 11 вересня 2001 року - видається менш яскраво вираженою, але тероризм поширився світом ширше.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву на телеканалі Sky news глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес.

"Ми не бачимо нічого схожого на горизонті", - сказав він, маючи на увазі атаки угруповання "Аль-Каїда" проти США і американців в Ємені та Кенії в 1998 - 2001 роках.

За його словами, терористична загроза стала більш глобальною, проте "зараз вона не є настільки сконцентрованою".

Міністр пояснив, що "кількість людей, які можуть перетнути кордон і вдатися до насильства, ймовірно, більша, ніж вона була".

Говорячи про наслідки відходу військ США і Британії з Афганістану, Воллес зазначив деяке зростання терористичної загрози у світі, уточнивши, що захоплення влади в Афганістані рухом "Талібан" стало джерелом натхнення для груп ісламізму екстремістів. Також міністр зазначив зростання терористичних загроз в Африці і те, що сучасні технології дозволяють екстремістам у всьому світі обмінюватися інформацією про ведення підривних дій.

Водночас Воллес зазначив, що Британія ставить на озброєння групу нових безпілотників Protector - вартістю понад $359 млн, які, як зазначає Sky news, можна буде використовувати в боротьбі з тероризмом, зокрема в разі необхідності в Афганістані.

Ці безпілотники можуть бути оснащені бомбами, ракетами, а також камерами, радарами для збору інформації. Апарати типу Protector можуть триматись у повітрі 17 годин, дальність їх польоту - до 1931 км, тобто вдвічі дальша, ніж у безпілотників типу Reaper, дев'ять із яких стоять на озброєнні Британії, додає Sky news.

Нагадаємо, що Штати долучилися до глобальної ініціативи протидії екстремізму в мережі