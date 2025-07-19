Загроза торгової війни: Трамп вимагає 20% мита на всі товари з ЄС

Якщо Трамп наполягатиме на своїй митній пропозиції, то це, за словами дипломатів ЄС, які попросили про анонімність, може підштовхнути ЄС до дій у відповідь.

Президент США Дональд Трамп посилив свої вимоги на торгових переговорах з ЄС, наполягаючи на мінімальному миті на усі товари з ЄС від 15% до 20% в будь-якій угоді з блоком, а європейці готуються до можливої торговельної війни з США.

Про це повідомляє Financinal Times.

За інформацією джерел видання, американський лідер прагне зберегти мита на авто з Євросоюзу у 25%.

Більше того, один з американських чиновників розповів журналістам, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість введення взаємних тарифів, які перевищують 10%, навіть якщо угода буде досягнута.

Якщо Трамп наполягатиме на своїй митній пропозиції, то це, за словами дипломатів ЄС, які попросили про анонімність, може підштовхнути ЄС до дій у відповідь.

"Ми не хочемо торгової війни, але ми не знаємо, чи залишать нам США вибір", - сказали вони.

Журналісти зазначають, що ЄС запланував кілька пакетів мит у відповідь, але неодноразово відкладав їх впровадження, прив'язуючи їх до перемовин з Трампом.

Зокрема, блок може запровадити мита на американську курятину та джинси, які набудуть чинності 6 серпня.

Європейська комісія також запропонувала запровадити мита на літаки Boeing і бурбон, якщо переговори не вдасться завершити. Розмір можливих мит на американські товари не уточнюється.

Також серед заходів у відповідь Єврокомісія розглядає запровадження податків на цифрові послуги та доходи від онлайн-реклами.

При цьому журналісти нагадують, що США є найбільшим ринком для ЄС, на який припадає 20% експорту блоку.