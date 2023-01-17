Загинуло 44 людини: у Дніпрі оголосили про завершення рятувальної операції на місці російського ракетного удару
У Дніпрі 17 січня ДСНС України оголосила про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці. Внаслідок російської атаки тут загинули 44 людини.
"О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено", – повідомили в ДСНС.
Так, за даними рятувальників відомо наступне:
- врятовано – 39 осіб (з них 6 дітей);
- загинуло – 44 особи (з них 5 дітей);
- травмовано – 79 осіб (з них 16 дітей).
Було отримано 47 повідомлень про безвісти зниклих осіб, з яких 23 – встановлено загиблими, четверо – знайдені живими у родичів та лікарнях.
Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої атаки російські війська вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.
Внаслідок атаки російських терористів 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо відновити.
Низка світових лідерів відреагували на трагедію в Дніпрі, засудивши дії окупантів, а у британській розвідці тим часом висунули свою версію того, якою ракетою могла вдарити рф по багатоквартирному будинку.