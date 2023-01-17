Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Загинуло 44 людини: у Дніпрі оголосили про завершення рятувальної операції на місці російського ракетного удару

17 січня 2023, 13:50
Загинуло 44 людини: у Дніпрі оголосили про завершення рятувальної операції на місці російського ракетного удару
Дніпро, руїни будинку після ракетного обстрілу рф
Врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло – 44 (з них 5 дітей), травмовано – 79 (з них 16 дітей).

У Дніпрі 17 січня ДСНС України оголосила про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці. Внаслідок російської атаки тут загинули 44 людини.

"О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено", – повідомили в ДСНС.

Так, за даними рятувальників відомо наступне:

- врятовано – 39 осіб (з них 6 дітей);

- загинуло – 44 особи (з них 5 дітей);

- травмовано – 79 осіб (з них 16 дітей).

Було отримано 47 повідомлень про безвісти зниклих осіб, з яких 23 – встановлено загиблими, четверо – знайдені живими у родичів та лікарнях.

Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої атаки російські війська вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

Внаслідок атаки російських терористів 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо відновити.

Низка світових лідерів відреагували на трагедію в Дніпрі, засудивши дії окупантів, а у британській розвідці тим часом висунули свою версію того, якою ракетою могла вдарити рф по багатоквартирному будинку.


війнаДніпроУкраїнаракетна атакарф тероризм

Останні матеріали

росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
Політика
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
17 січня 2023, 15:40
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Технології
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 січня 2023, 14:59
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Політика
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Переклад iPress – 17 січня 2023, 11:01
Технології
"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN
Переклад iPress – 17 січня 2023, 09:13
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Політика
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Переклад iPress – 16 січня 2023, 16:26
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Переклад iPress – 16 січня 2023, 13:39
Шляхом
Бізнес & Фінанси
Шляхом "вигаданої Анни". Фінансовий гігант JPMorgan купився на стартап з мільйонами фейкових клієнтів – Forbes
Переклад iPress – 16 січня 2023, 11:32
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2023, 00:01
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється