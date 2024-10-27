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ПОЛІТИКА

Захід має підготуватися до альянсу росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю – WP

27 жовтня 2024, 19:23
Захід має підготуватися до альянсу росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю – WP
Джерело: energyintel
Чотири агресивні диктатури - росія, Китай, Іран і Північна Корея - співпрацюють у стратегічному плані.

Західним країнам потрібно активно готуватися, щоб протистояти альянсу росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю. Це хоч і не тісно скоординований альянс, але три країни мають ядерну зброю.

Завідувач кафедри політекономії в Американському інституті підприємництва Ніколас Еберштадт у своїй колонці для The Washington Post пише, що гіпотеза "жаху" Бехтоля - це сценарій, який, можливо, ніколи не здійсниться, але це саме той стратегічний сюрприз від нового партнерства росії та Північної Кореї, до якого західним урядам слід готуватися.

Як би не розвивалася війна в Україні, розгортання північнокорейських сил для підтримки атаки на західну демократію так далеко від Пхеньяну має принести Вашингтону розуміння нової політики після холодної війни.

Чотири агресивні диктатури - росія, Китай, Іран і Північна Корея - співпрацюють у стратегічному плані, і їхня співпраця поглиблюється та стає дедалі більш узгодженою. Три з них володіють ядерною зброєю, а Іран прагне приєднатися до цього клубу.

Історик Хел Брендс зазначив, що ці країни хоч і не утворюють тісно скоординованого альянсу, як НАТО, але вони вже глибше інтегровані, як в економічному, так і у військовому плані, ніж країни Осі часів Другої світової війни.

Китай і росія субсидують Північну Корею. росія покладається на Китай у плані ринків збуту, Іран - у плані безпілотників, а Північна Корея - у плані бойової техніки і солдатів. Іран отримує від Північної Кореї військові технології та економічне співробітництво з росією і Китаєм. І вони виступають як захисники один одного на міжнародних і дипломатичних форумах.

"Ми маємо зрозуміти, що війна в Газі та Лівані проти Ізраїлю, яку ведуть іранські проксі, - це війна росії проти України, як і війна на Тайвані, яку може розв'язати Китай у зручний для Пекіна час. Невдачі на одному театрі військових дій призведуть до ще більших невдач", - підсумував Еберштадт.

КитайІранКНДРЗахідвійна в Україніросія загроза

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