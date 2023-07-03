Захід повинен розпрощатися з ілюзією, що росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді – Данілов

Ситуація може перерости у "дуже небезпечний вибуховий процес, який буде абсолютно неконтрольованим".

російський диктатор путін втратив контроль над своєю країною, світ повинен бути готовий до розпаду російської федерації.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Bild

Як зазначив Данілов, спроба держперевороту показала, що росія не є державою.

"Захід повинен зрозуміти, що росія роздроблена і немає сили, яка могла б утримати її вкупі. Ми повинні до цього підготуватися. Ми говоримо про це вже рік. Пам'ятайте, що процеси, які вже почалися в росії, не зупинити", - сказав він.

Данілов підкреслив, що вже видно, що в росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно.

"Воно може захопити будь-який ядерний об'єкт, будь-яку ядерну зброю, і що ситуація в росії вже вийшла з-під контролю", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що ситуація може перерости в "дуже небезпечний вибуховий процес, який буде абсолютно неконтрольованим".

"кремль не може контролювати таку велику територію, у нього немає можливості. Не можуть цього гарантувати і збройні сили росії. Друга за потужністю армія у світі - вона не існує", - наголосив секретар РНБО.

Минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російських солдатів у тому, що вони завдали ударів по тилових таборах його бойовиків. За словами Прігожина, такий наказ про атаку віддав міністр оборони Сергій Шойгу.

Очільник найманців зібрав 25 тисяч своїх солдатів і вирушив штурмувати москву з вимогою змінити військове керівництво і главу Міноборони. За день під контролем "вагнерівців" був Ростов, пізніше вони висунулися в бік столиці рф.

Але заколот швидко закінчився - до цього призвела розмова Прігожина з білоруським диктатором Олександром лукашенком.