Захід повинен розпрощатися з ілюзією, що росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді – Данілов
російський диктатор путін втратив контроль над своєю країною, світ повинен бути готовий до розпаду російської федерації.
Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню Bild
Як зазначив Данілов, спроба держперевороту показала, що росія не є державою.
"Захід повинен зрозуміти, що росія роздроблена і немає сили, яка могла б утримати її вкупі. Ми повинні до цього підготуватися. Ми говоримо про це вже рік. Пам'ятайте, що процеси, які вже почалися в росії, не зупинити", - сказав він.
Данілов підкреслив, що вже видно, що в росії будь-яке військове угруповання може діяти самостійно.
"Воно може захопити будь-який ядерний об'єкт, будь-яку ядерну зброю, і що ситуація в росії вже вийшла з-під контролю", - заявив секретар РНБО.
Він додав, що ситуація може перерости в "дуже небезпечний вибуховий процес, який буде абсолютно неконтрольованим".
"кремль не може контролювати таку велику територію, у нього немає можливості. Не можуть цього гарантувати і збройні сили росії. Друга за потужністю армія у світі - вона не існує", - наголосив секретар РНБО.
Минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російських солдатів у тому, що вони завдали ударів по тилових таборах його бойовиків. За словами Прігожина, такий наказ про атаку віддав міністр оборони Сергій Шойгу.
Очільник найманців зібрав 25 тисяч своїх солдатів і вирушив штурмувати москву з вимогою змінити військове керівництво і главу Міноборони. За день під контролем "вагнерівців" був Ростов, пізніше вони висунулися в бік столиці рф.
Але заколот швидко закінчився - до цього призвела розмова Прігожина з білоруським диктатором Олександром лукашенком.