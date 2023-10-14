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Захід розраховує на прорив ЗСУ у наступному році, щоб Україна розпочала переговори з рф – WSJ

14 жовтня 2023, 11:54
Захід розраховує на прорив ЗСУ у наступному році, щоб Україна розпочала переговори з рф – WSJ
Джерело unian
Разом з цим європейські чиновники кажуть, що не нав'язуватимуть Києву свої уявлення про перемогу.

На тлі запланованого росією збільшення військових витрат на наступний рік Захід сподівається, що знайде необхідні для стійкої підтримки України кошти, щоб ЗСУ здійснили масштабний прорив влітку. Це забезпечило б Києву вигідніші позиції на ймовірних перемовинах з москвою.

Про це пише The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться про те, що нинішній контрнаступ ЗСУ не призвів до вирішального прориву, на який розраховувала Україна та її прибічники. Тому зараз головним є недопущення ситуації, у якій війна зайшла б у глухий кут.

Журналісти зазначають, що є сумніви у збереженні підтримки України з боку США – головного партнера – у тому ж темпі, що й раніше. Це пов’язано з внутрішніми розбіжностями у Штатах. Також зазначається, що кремль, ймовірно, і досі налаштований взяти Україну "під свій контроль", тому на наступний рік в рф заплановане серйозне збільшення витрат на війну. Це вказує на те, що Москва готується до довгої війни.

Крім того, європейських чиновників турбує зниження суспільної підтримки України, особливо у контексті обговорення передачі ЗСУ необхідної для нового ривка зброї.

"Передбачається, що зберегти підтримку допоможуть чіткі цілі перемоги України" – сказано у матеріалі.

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