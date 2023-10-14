Захід розраховує на прорив ЗСУ у наступному році, щоб Україна розпочала переговори з рф – WSJ
На тлі запланованого росією збільшення військових витрат на наступний рік Захід сподівається, що знайде необхідні для стійкої підтримки України кошти, щоб ЗСУ здійснили масштабний прорив влітку. Це забезпечило б Києву вигідніші позиції на ймовірних перемовинах з москвою.
Про це пише The Wall Street Journal.
У матеріалі йдеться про те, що нинішній контрнаступ ЗСУ не призвів до вирішального прориву, на який розраховувала Україна та її прибічники. Тому зараз головним є недопущення ситуації, у якій війна зайшла б у глухий кут.
Журналісти зазначають, що є сумніви у збереженні підтримки України з боку США – головного партнера – у тому ж темпі, що й раніше. Це пов’язано з внутрішніми розбіжностями у Штатах. Також зазначається, що кремль, ймовірно, і досі налаштований взяти Україну "під свій контроль", тому на наступний рік в рф заплановане серйозне збільшення витрат на війну. Це вказує на те, що Москва готується до довгої війни.
Крім того, європейських чиновників турбує зниження суспільної підтримки України, особливо у контексті обговорення передачі ЗСУ необхідної для нового ривка зброї.
"Передбачається, що зберегти підтримку допоможуть чіткі цілі перемоги України" – сказано у матеріалі.