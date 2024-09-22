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Захід та Україна мають різні погляди на перемогу, війна може стати "вічною" – The Times

22 вересня 2024, 13:53
Захід та Україна мають різні погляди на перемогу, війна може стати
Фото: Генштаб ЗСУ
Як пише оглядач, на Заході вважають, що однією з цілей плану Зеленського є утримання підтримки союзників.
Президент України Володимир Зеленський збирається представити свій "план перемоги" у Вашингтоні. У США вже заявили, що ознайомилися з деякими загальними контурами плану і вважають його практичним.
 
Про це пише оглядач The Times Марк Галеотті.
 
За його словами. погляди на перемогу в Києва і Заходу можуть різнитися, і незрозуміло, чи вважають союзники України, що ворога справді може бути вигнано.
 
Як пише оглядач, на Заході вважають, що однією з цілей плану Зеленського є утримання підтримки союзників. Як зазначив у розмові з Галеотті німецький дипломат, "не знаю, чи принесе він перемогу над росіянами, але, ймовірно, він призначений, як і все інше, для того, щоб змусити нас залишатися в строю".
 
Водночас, пише Галеотті, на Заході спостерігається значна "втома від України" і зростає відчуття, що настав час закінчити конфлікт, навіть якщо це означає встановлення "потворного миру". При цьому, зазначає оглядач, у західних союзників немає єдиної думки, як має завершитися війна.
 
"Замість того, щоб розв'язати ці протиріччя, Захід прикривається порожньою мантрою про те, що рішення має ухвалювати сама Україна. Не бажаючи безпосередньо вирішувати свої розбіжності з приводу того, як має закінчитися цей конфлікт, Захід так і не дійшов згоди щодо кількох ключових дилем", - зазначає він.
 
При цьому, йдеться у статті, навіть найвідвертіші союзники України скептично ставляться до того, що Києву вдасться військовим шляхом повернути всю окуповану територію.
 
"Навіть визнаний яструб України з польського аналітичного центру зізнався мені: "Кордони України часто зміщувалися з плином часу; справжня боротьба зараз полягає в тому, щоб у майбутньому кордони України зміщувалися якомога менше", - пише він.
 
Неприємним наслідком цього є те, пише Галеотті, що якщо Україна й надалі відмовлятиметься визнавати будь-які територіальні втрати, то конфлікт перетвориться на вічну війну.
 
"Після певного моменту настане виснаження, і військовий конфлікт коливатиметься між епізодами жорстоких боїв і тимчасовими перемир'ями, але вона не закінчиться", - зазначає він.

 

війна в Україніросія окупантиЗахід

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