Захід та Україна мають різні погляди на перемогу, війна може стати "вічною" – The Times

Як пише оглядач, на Заході вважають, що однією з цілей плану Зеленського є утримання підтримки союзників.

Президент України Володимир Зеленський збирається представити свій "план перемоги" у Вашингтоні. У США вже заявили, що ознайомилися з деякими загальними контурами плану і вважають його практичним.

Про це пише оглядач The Times Марк Галеотті.

За його словами. погляди на перемогу в Києва і Заходу можуть різнитися, і незрозуміло, чи вважають союзники України, що ворога справді може бути вигнано.

Як пише оглядач, на Заході вважають, що однією з цілей плану Зеленського є утримання підтримки союзників. Як зазначив у розмові з Галеотті німецький дипломат, "не знаю, чи принесе він перемогу над росіянами, але, ймовірно, він призначений, як і все інше, для того, щоб змусити нас залишатися в строю".

Водночас, пише Галеотті, на Заході спостерігається значна "втома від України" і зростає відчуття, що настав час закінчити конфлікт, навіть якщо це означає встановлення "потворного миру". При цьому, зазначає оглядач, у західних союзників немає єдиної думки, як має завершитися війна.